رئيس الحزب الليبرالي الألماني المعارض: لقد نفد رصيد طرفي الائتلاف الحاكم

اتهم رئيس الحزب الليبرالي المعارض في ألمانيا، ورئيس كتلته البرلمانية، طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بالفشل.

وجاء تصريح كريستيان ليندنر اليوم الأربعاء بمناسبة انتهاء نصف الفترة التشريعية للائتلاف الحاكم الذي يضم كلا من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال ليندنر إنه لا توجد مشاريع مشتركة أخرى تحقق التماسك بين طرفي الائتلاف الحاكم "بل لم يعد يربطهما سوى مصالح السلطة".

وتابع ليندنر أنه على الرغم من أنه "تم توزيع الكثير من شهادات التقدير داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن عقلية شهادات التقدير هذه لا يمكن أن تخفي حقيقة عدم وجود حوافز من أجل استمرار الائتلاف الحكومي الموسع في حكم بلادنا".

ورأى السياسي المعارض ليندنر أن التكهنات في برلين الآن أصبحت تقتصر على الفترة التي سيستمر فيها الائتلاف في الحكم، وأن هناك نقاشات مستمرة بشأن إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومات أقلية والخروج من الائتلاف الحاكم، "ولكن ألمانيا تحتاج من وجهة نظرنا إلى انطلاقة جديدة"، مضيفا: "نريد أن تكون لدينا حكومة تعود لمناقشة قضايا موضوعية ولديها طموح لتغيير البلاد، ولا يكون الحديث فيها عن مجرد كيفية الحفاظ على استمرار الائتلاف الحاكم أو توزيع المناصب".