صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية تنمو 10% وتحقق 399 مليون دولار خلال سبتمبر

ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10% لتسجل 399 مليون دولار.

وأوضحت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية - في بيان للمجلس اليوم الأربعاء - استمرار تصدر الإمارات العربية لقائمة أكبر عشرة أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 103 ملايين دولار بنهاية سبتمبر الماضي ، مستحوذة على 25.8% من إجمالي صادرات القطاع ، في حين تقدمت كندا للمركز الثاني بالقائمة بقيمة 62 مليون دولار بنسبة نمو %82.

وأشارت إلى احتلال إيطاليا للمركز الثالث بقيمة 36 مليون دولار، يليها ليبيا بقيمة 19 مليون دولار بارتفاع 72 %، مؤكدة أن النمو بالسوق الليبي يأتي رغم استمرار التوترات الأمنية ، ونأمل في استمرارها وبدء عمليات إعادة الإعمار بأسرع وقت، وجاءت في المركز الخامس السعودية بقيمة 13 مليون دولار.

وأكدت اسماعيل أن المجلس التصديري لمواد البناء ينفذ خطة لفتح أسواق جديدة لصادرات القطاع عبر تكثيف التواجد المصري في المعارض الخارجية في الفترة المقبلة، في ظل تزايد حدة المنافسة عالميا بالأسواق الخارجية.

وحول أداء صادرات الصناعات المعدنية خلال سبتمبر الماضي، أوضحت أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة، واصلت تصدر القطاع بقيمة 164 مليون دولار بارتفاع 186% يليها صادرات الألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 44 مليون دولار بانخفاض 24% ثم صادرات الحديد والصلب، وسجلت 35 مليون دولار بانخفاض 64% ، ثم صادرات الصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير بقيمة 17 مليون دولار بارتفاع 29% ، ثم صادرات مصنوعات النحاس بقيمة 16 مليون دولار بانخفاض %19.

وتصدرت صادرات الزجاج أداء قطاع مواد البناء بقيمة 37 مليون دولار بارتفاع 21% ثم صادرات الرخام والجرانيت بقيمة 20 مليون دولار بارتفاع 1% فقط عن سبتمبر 2018، يليه صادرات المواد المحجرية بقيمة 18 مليون دولار بارتفاع 26% ثم السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بارتفاع 6% ثم الأدوات الصحية بقيمة 13 مليون دولار بارتفاع 12% ثم الأسمنت بقيمة 10 ملايين دولار.

ولفتت إلى أن المجلس يستهدف القارة الأفريقية في خطته الحالية، حيث تم تسيير عدة بعثات رجال أعمال وشركات مصرية لكل من نيجيريا وغانا وكينيا وكذا تم مشاركتنا في معرض مارموماك بايطاليا بجناح مصري يضم كبري شركات الرخام والجرانيت المصرية وجاري الإعداد للمشاركة بجناح مصري يضم عدة قطاعات في مواد البناء بمعرض (Big 5 Dubai) آخر الشهر الحالي وهذا بهدف الترويج لمنتجات القطاع وزيادة الصادرات المصرية.