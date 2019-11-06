الكشف المجاني على 3081 مواطنا بالمجان ضمن حملة «حياة كريمة»

أعلن الدكتور إيهاب حفني وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن قيام قوافل طبية بإجراء الكشوفات الطبية على 3081 مواطنًا ومواطنة بمدينة أبو سمبل ونجع هلال بإدفو، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، كما شملت فعاليات هذه القوافل صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 760 سيدة من أهالي نجع هلال وأبو سمبل السياحية.

وأشار وكيل صحة أسوان، إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار استكمال مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المستمرة لتنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن جهود تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة بشكل مباشر.