المرصد: «قسد» تتصدى لهجوم تركي في منطقة صوامع الحبوب شمالي سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تصدت لهجوم شنته الفصائل الموالية لتركيا على قرية شركراك، في محاولة للسيطرة على صوامع الحبوب شمالي سوريا.

وأوضح المرصد السوري - حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن القوات التركية قصفت قرية شركراك، بناحية عين عيسى، في محاولة للسيطرة على صوامع القمح في المنطقة، كما استهدفت إحدى سيارات الإسعاف التي تعمل على إخلاء الجرحى.

وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية في منطقة الصوامع بناحية عين عيسى، تزامناً مع هجوم بطائرات مسيرة تابعة للقوات التركية على صوامع (شركراك).