بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر الإمارات

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، قادمة من دبي بعد نهاية المعسكر الذي أقيم في الإمارات لمدة أسبوع، وذلك في إطار تحضيرات الجهاز الفني خلال فترة التوقف والاستعداد لاستكمال مباريات الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس.

ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق راحة 4 أيام للاعبين قبل العودة للبدء في المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وفق أجندة الجهاز الفني.

واكتفى الأهلي بتدريبات بدنية وخططية خلال معسكر الفريق الذي أقيم في الإمارات، فيما صرف الجهاز الفني النظر عن فكرة إقامة مباريات ودية خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد.