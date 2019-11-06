أنصار موراليس يمنعون زعيم الاحتجاجات من مغادرة مطار لاباز

منع أنصار الرئيس البوليفي إيفو موراليس أحد زعماء الاحتجاجات من مغادرة مطار لاباز لمدة 10 ساعات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء.

وكان لويز فيرناندو كاماتشو حضر اجتماعا للمعارضة أمس الأول الاثنين في مدينة سانتا كروز وعاد بالطائرة إلى لاباز، حيث كان يعتزم مطالبة الرئيس موراليس بالتوقيع على خطاب مكتوب مسبقا يعلن فيه استقالته.

إلا أن أنصار موراليس تجمعوا خارج المطار، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن سلامة كاماتشو وجعله يظل عالقا في المطار ، إلى أن قرر في نهاية الأمر العودة إلى سانتا كروز.

ودعا الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو السلطات الفنزويلية إلى ضمان حرية حركة كاماتشو، الذي تعهد بالعودة إلى لاباز اليوم الأربعاء.