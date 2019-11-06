نائبة الرئيس الفلبيني تقبل قيادة الحرب ضد المخدرات على أمل إنهاء موجة القتل

أعلنت ليني روبريدو، نائبة الرئيس الفلبيني، اليوم الأربعاء، أنها قبلت تولي قيادة حملة الحكومة ضد المخدرات غير المشروعة، على أمل إنهاء موجة القتل المرتبطة بالحملة.

وذكرت روبريدو أنها قبلت تعيين الرئيس رودريجو دوتيرتي لها لتكون عضوا مشاركا في رئاسة اللجنة المشتركة لأجهزة مكافحة المخدرات غير المشروعة حتى نهاية ولايته في عام 2022، بالرغم من تحذير بعض أنصارها لها من القبول.

وقالت في تصريحات تليفزيونية: "إذا كانت هذه هي الفرصة لإنهاء قتل الأبرياء ومحاسبة من يقفون وراء تجارة المخدرات، فإنني سوف أتحمل العبء ... أقبل المسؤولية التي يكلفني بها الرئيس".

وعرض دوتيرتي المسؤولية على روبريدو، زعيمة حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بعد أن قالت في مقابلة الشهر الماضي إن الحملة لم توقف تجارة المخدرات غير المشروعة، بالرغم من التسبب في حصيلة قتلى كبيرة.

وتابعت: "حتى إذا قال البعض إن هذا العرض هو مجرد حيلة سياسية، وأن هذه الأجهزة لن تدعمني حقا أو سوف تفعل كل ما هو ممكن لكي أفشل، فإنني مستعدة لتحمل كل ذلك".

وأضافت بالقول: "ذلك لأنه حتى ولو كان بإمكاني أن أنقذ ولو حياة شخص واحد بريء، فإن مبادئي وقلبي يأمرانني بأن أحاول".

ومنذ أن أصبح دوتيرتي رئيسا في عام 2016، قُتل أكثر من 5000 مشتبه به في عمليات الشرطة لمكافحة المخدرات غير القانونية، وفقا للإحصاءات الرسمية، وتقول تقديرات منظمات حقوق الانسان إن عدد القتلى يمكن أن يكون أكثر من 12 ألف شخص.