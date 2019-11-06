الأمم المتحدة تبدي استعدادا للمساهمة في إجراء انتخابات فلسطينية وفتح ترفض أي حوار مسبق

أعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الأربعاء، استعداد المنظمة الدولية للمساهمة في إجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ 13 عاما.

وأكد ملادينوف لدى اجتماعه في رام الله مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، "استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم والخبرات من أجل إقامة الانتخابات في فلسطين".

وبحسب بيان صادر عن فتح، فإن ملادينوف "رحب بإصرار الحركة على خوض الانتخابات في كل أرجاء الوطن وإنهاء الانقسام، وهذا بدوره سيعزز موقف القضية الفلسطينية في الساحة الدولية ويعيدها إلى مسارها الصحيح".

وقال فتوح إن حركة فتح عازمة على خوض الانتخابات العامة وتذليل جميع العقبات أمامها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن الانتخابات لن تعقد دون مشاركة الفلسطينيين في القدس وغزة، وهذا بتوافق كل الفصائل الفلسطينية، حيث تبدأ بالانتخابات التشريعية على مبدأ التمثيل النسبي، تتبعها الانتخابات الرئاسية.

في هذه الأثناء، صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بأن الحركة ترفض إجراء حوار داخلي قبل صدور المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات.

وقال الشيخ، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه "بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني لإنجاح الانتخابات، ورسم معالم الشراكة الوطنية".

وأضاف أن "الدعوة لإجراء الحوار الفصائلي قبل المرسوم الرئاسي تعني عودتنا إلى المربع الأول في حوارات /طرشان/ لا تفضي إلى أي نتيجة، وتجربة 12 عاما من الحوارات والاتفاقيات أثبتت ذلك".

وأكد الشيخ أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يتزعم فتح، "ذلّل كل العقبات أمام إنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد... تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها".