محافظ كفر الشيخ يشدد على مكافحة الصيد الجائر بعد ضبط سيارة محملة بـ5000 وحدة زريعة أسماك

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ضبط سيارة رقم 66711 نقل كفرالشيخ قيادة المدعو "ع.ع.ع" محملة بـ5000 وحدة زريعة أسماك أمام موقف كفرالشيخ ببلطيم، بدون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983.

وتم الضبط بالتعاون بين مشروع تنمية خدمات المحافظة، برئاسة اللواء ممدوح السعيد، وشرطة المسطحات المائية بالبرلس تحت إشراف العميد محمد غالب، مدير إدارة شرطة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، والعقيد إسلام بدوى، رئيس مباحث المسطحات والبيئة، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات بقسم شرطة المسطحات المائية بالبرلس وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتقوم نيابة البرلس العامة بالتحقيق في الواقعة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن أعمال تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، مشددًا بتكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة، مشددًا على ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الذريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تمامًا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وذلك بعد تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد واللانشات الأمنية الحديثة، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.