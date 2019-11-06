 بدء أعمال المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي بالقاهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء أعمال المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي بالقاهرة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 10:02 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 10:02 ص

بدأت صباح اليوم الأربعاء، بالقاهرة أعمال "المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، والذي تنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولى على مدى يومين.

ويشارك في المؤتمر وزراء الكهرباء والطاقة العرب وكبار المسئولين الحكوميين في الدول العربية في مجال الطاقة، بالاضافة إلى خبراء من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية في مجال الطاقة.

ويناقش المؤتمر الأهمية الأستراتيجية لتجارة الطاقة في المنطقة العربية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤي سيساهم في تحفيز التبادل الإقليمي للطاقة ودور المؤسسات الإقليمية الفاعلة في دفع الحوار لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودعم إنشاء المؤسسات لإدارة وحوكمة سوق الكهرباء، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائية، والخطوات المقترحة نحو تعاون عربي في مجال الغاز الطبيعي.

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