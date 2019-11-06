وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تبحث مع مسئولين أمريكيين تطوير العلاقات

بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة كيث كراش، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا ديفيد ستيلويل، سبل تطوير العلاقات المشترك، والقضايا الإقليمية كالعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد وصل كراش وستيلويل إلى كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، بعد حضورهما قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وخلال المناقشات، شرحت الوزيرة الكورية جهود حكومتها المبذولة لحل القضايا المعلقة بين كوريا الجنوبية واليابان من خلال الحوار، ووصف الجانب الأمريكي هذه الجهود بأنها جهود "مشجعة"، واتفقا على ضرورة بذل هذه الجهود باستمرار.

وقالت الوزيرة الكورية، إن زيارة المسئولين الامريكيين تأتي في الوقت الذي يشهد فيه الجانبين توسيع العلاقات الاقتصادية في التجارة والاستثمار، وعلقت آمالها على تعزيز التعاون عبر اجتماع "الحوار الاقتصادي رفيع المستوى".

في غضون ذلك، أكد كراش أن كوريا الجنوبية هي أفضل شريك وحليف للولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وفي حديثها مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا، قالت الوزيرة الكورية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وضعتا بيان الحقائق بشأن اتجاهات التعاون بين "استراتيجية المحيط الهادئ والهندي" الأمريكية و"سياسة الجنوب الجديدة" الكورية الجنوبية، واصفة ذلك بأنها "نتيجة مهمة".

في غضون ذلك، دعا المسؤولين الأمريكيين إلى مواصلة الجهود من أجل تعزيز السلام والازدهار في المنطقة بناء على مبادئ الانفتاح والشمول والشفافية التي تتطلع إليها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.