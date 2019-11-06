«التجاري وفا بنك» يعلن عن تعيين مجموعة جديدة من ذوي القدرات الخاصة

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت، عن تسليم عقود التعيين الخاصة بذوي القدرات الخاصة، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة.

وشهدت الفعاليات حضور نخبة من كبار المسؤولين والوزراء على رأسهم الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، وهشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، ووليد الوطني رئيس قطاع الموارد البشرية بالتجاري وفا بنك إيجيبت.

ويأتي تعاون التجاري وفا بنك إيجيبت مع وزارة القوى العاملة والهجرة تماشيا مع استراتيجية البنك التي تسلط الضوء على ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري في جميع جوانب المجتمع، ودعم ملكات الإبتكار لديهم.

كما يعكس هذا التعاون إيمان البنك الراسخ بضرورة تضافر جميع جهود المؤسسات المختلفة من أجل دعم مختلف فئات المجتمع وتحقيق مستقبل أفضل.

من جانبه، قال هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: "يؤمن التجاري وفا بنك إيجيبت بأهمية المشاركة في تنمية المجتمعات التي يعمل بها، حيث وضع البنك استراتيجية محددة الملامح لتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية تتضمن: دعم الابتكار وريادة الأعمال، ودعم وتمكين الشباب، والتوعية المالية، وتنمية الاقتصاد، وتمكين المرأة ودعم ذوي القدرات الخاصة وهو ما يأتي متماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "نتمنى أن يمثل حدث اليوم نقطة إنطلاق جديدة تعمل على تمكين ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ونتطلع إلى المزيد من الإسهامات المماثلة التي تساهم بصورة بناءة في تمكين مختلف الفئات".

وأعرب وليد الوطني، رئيس قطاع الموارد البشرية بالتجاري وفا بنك إيجيبت، عن سعادته بتسليم عقود التوظيف لذوي القدرات الخاصة، قائلا: "فخورون بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة والذي أثمر عن تعيين 25 موظفا من ذوي القدرات الخاصة، والذي أدى إلى زيادة نسبة العاملين من ذوي القدرات الخاصة بالبنك، مشيرا إلى أن جميع الموظفين الجدد يشغلوا مناصب متعددة في مختلف الإدارات.

وأكد على أن التجاري وفا بنك إيجيبت يبذل قصارى جهده في تقديم جميع التدريبات وورش العمل اللازمة والتي تساهم بصورة فعالة في بناء قدرات جميع العاملين به لمواكبة إحتياجات سوق العمل".

يُذكر أن التجاري وفا بنك إيجيبت قد قام بدعم وتكريم الكوادر الشابة والملهمة من خلال جائزتين قدمهما لألمع الطاقات الشابة وهما البطل المصري عمرو حجازي، والذي تمكن من السباحة من مصر للأردن بقدم واحدة متحدياً إعاقته، والجائزة الثانية قدمت للبطلة سلمى علاء، التي لم يعقها كونها مصابة بمتلازمة داون من الحصول على المركز الأول عالمياً في الكاراتيه بألمانيا عام 2014.

وفي عام 2018 وتماشيا مع استراتيجية الدولة لكونه عام ذوي القدرت الخاصة، وقع التجاري وفا بنك إيجيبت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتطوير 70 مكتبا لخدمة الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في 6 محافظات.

وشارك البنك أيضاً كممول بلاتيني لحملة "الإتاحة تفرق" والتي أطلقتها مؤسسة حلم بهدف تيسير وتطوير سبل التنقل لذوي القدرات الخاصة، من خلال توفير مسارات مشاه وتجهيز محطات المترو والنقل العام في محيط جامعة القاهرة، وذلك إيمانا بضرورة دعم الشباب بالشكل الذي يسهل وصولهم إلى مساعيهم من تعليم وتطوير، بالإضافة إلى ذلك، كان التجاري وفا بنك إيجيبت راعيا لملتقى التوظيف "نِقْدَر 2" الذي يستهدف تعيين ذوي القدرات الخاصة في مختلف قطاعات سوق العمل.