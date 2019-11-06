المنتخب الكوري ينهي المغامرة الأنجولية ويتأهل لدور الثمانية بمونديال الناشئين

أنهى منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم مغامرة نظيره الأنجولي في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بالتغلب عليه 1 / صفر مساء، أمس الثلاثاء في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.
وتأهل المنتخب الكوري إلى دور الثمانية بعدما أطاح بنظيره الأنجولي الذي خاض البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
ويدين المنتخب الكوري بالفضل الكبير في التأهل لدور الثمانية إلى لاعبه مين سيو تشوي الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 33 .
ويلتقي المنتخب الكوري في دور الثمانية مع الفائز في مباراة المنتخبين الياباني والمكسيكي اللذين يلتقيان مساء اليوم الأربعاء في دور الستة عشر.