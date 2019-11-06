المنتخب الكوري ينهي المغامرة الأنجولية ويتأهل لدور الثمانية بمونديال الناشئين

أنهى منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم مغامرة نظيره الأنجولي في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بالتغلب عليه 1 / صفر مساء، أمس الثلاثاء في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.