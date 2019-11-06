 المنتخب الكوري ينهي المغامرة الأنجولية ويتأهل لدور الثمانية بمونديال الناشئين - بوابة الشروق
الأربعاء 6 نوفمبر 2019 6:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

المنتخب الكوري ينهي المغامرة الأنجولية ويتأهل لدور الثمانية بمونديال الناشئين

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 6:32 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 6:32 ص
أنهى منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم مغامرة نظيره الأنجولي في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بالتغلب عليه 1 / صفر مساء، أمس الثلاثاء في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.
 
وتأهل المنتخب الكوري إلى دور الثمانية بعدما أطاح بنظيره الأنجولي الذي خاض البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
 
ويدين المنتخب الكوري بالفضل الكبير في التأهل لدور الثمانية إلى لاعبه مين سيو تشوي الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 33 .
 
ويلتقي المنتخب الكوري في دور الثمانية مع الفائز في مباراة المنتخبين الياباني والمكسيكي اللذين يلتقيان مساء اليوم الأربعاء في دور الستة عشر.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك