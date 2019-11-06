رئيس البرلمان اللبناني: نمر بمرحلة خطيرة ولابد من الإسراع في الحلول الإصلاحية

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من خطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان، داعيا إلى الإسراع في إيجاد الحلول الإصلاحية الاقتصادية والسياسية اللازمة بما فيها تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار بري، خلال استقباله ظهر اليوم عددا من أعضاء المجلس النيابي، إلى ضرورة إقرار مشروعات واقتراحات القوانين الإصلاحية والتي تأتي ضمن إطار المطالب المحقة للمواطنين اللبنانيين في حراكهم الشعبي الراهن.

وقال: "الأوضاع السياسية في لبنان خلال عام 2005 كانت أسوأ وأخطر مما هي عليه حاليا، غير أن الوضع الاقتصادي لم يكن على ما هو عليه الآن من تراجع وخطورة".

من ناحية أخرى، كشف رئيس مجلس النواب عن شكوك قال إنها "مدعومة بمعلومات وتقارير دولية" تتعلق بأعمال التنقيب عن الموارد النفطية التي تقوم بها شركة يونانية تمتلك شركة توتال الفرنسية 40% منها، وذلك بالقرب من الحدود البحرية اللبنانية، وتتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، فضلا عن تأخر الشركة الفرنسية المعنية بأعمال التنقيب في البلوك (التجمع) النفطي التاسع.

وأشار بري إلى أنه أجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات الرسمية المختصة، وأرسل موفدا إلى فرنسا لعقد لقاء مع مسئولي شركة توتال للوقوف على حقيقة الوضع.

وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 بلوكات نفطية، غير أن أعمال الحفر الاستكشافي والتنقيب لم تبدأ بعد في أي منها، إلى جانب وجود نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.