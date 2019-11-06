تعرف على قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

تستعد مصر لاستضافة بطولة العالم رقم 14 والبطولة الإفريقية الأولى لرفع الأثقال للمكفوفين خلال الفترة المقبلة ما بين 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويضم المنتخب الوطني في البطولتين 23 لاعبا ولاعبة من أجل تحقيق إنجاز جديد بعد حصد المركز الثالث في الترتيب العام بالنسخة الماضية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة، 23 لاعبا ولاعبة وهم:
محمد رمضان - مصطفى صبحي - علي محمد علي - أحمد عادل - الحسن فراج - إسلام سيف - مصطفى سليمان - أحمد عليوة - خالد علي - محمد رمضان - محمود شحته - محمد الجمال - علي القشاوي.
اللاعبات: إسراء الكريم - فاطمة البربير - شيماء عبدالمقصود - آية حمادة - فاطمة السعيد - روان جاد - رشا جمال - إسراء الكريم - منى راشد - فاطمة خميس.
وتضُم البطولة 12 دولة مختلفة حول العالم وهي ( تركيا - روسيا - أوكرانيا - التشيك - اليابان - ليبيا - زيمبابوي - الهند - جورجيا - فنزويلا - نيجيريا) بجانب المنتخب الوطني المصري.