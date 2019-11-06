تعرف على قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

تستعد مصر لاستضافة بطولة العالم رقم 14 والبطولة الإفريقية الأولى لرفع الأثقال للمكفوفين خلال الفترة المقبلة ما بين 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويضم المنتخب الوطني في البطولتين 23 لاعبا ولاعبة من أجل تحقيق إنجاز جديد بعد حصد المركز الثالث في الترتيب العام بالنسخة الماضية.