انكماش نشاط القطاع الخاص في اليابان لأول مرة منذ 3 سنوات

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء، انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال أكتوبر الماضي لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وبحسب تقرير مؤشر "آي.إتش.إس ماركيت" فقد تراجع مؤشر "جيبون بنك" المجمع للقطاع الخاص في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 49.1 نقطة مقابل 51.5 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

وكانت القراءة الأولية للمؤشر في سبتمبر الماضي 49.8 نقطة، وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.

وجاء تراجع المؤشر المجمع، ترجمة لتراجع مؤشري قطاعي التصنيع والخدمات، فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 49.7 نقطة مقابل 52.8 نقطة خلال الشهر السابق.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة على القطاع خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجعت مبيعات السلع المصنعة بأسرع وتيرة لها منذ مايو 2016.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر التوظيف الفرعي بفضل الزيادة الملموسة في عدد وظائف قطاع التصنيع.