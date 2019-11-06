لافروف: ينبغي أن تحتفظ «دويتشه فيله» بتصريح العمل في روسيا

لا ترى وزارة الخارجية الروسية ضرورة لرفض منح شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية تصريحا بالعمل في روسيا على خلفية انتهاكات مزعومة للقانون.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافورف اليوم الأربعاء خلال مؤتمر إعلامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الوزارة لا تدعم أي أفكار بسحب تصريح العمل من أي وسيلة إعلام، ولا حتى "دويتشه فيله".

وشارك في المؤتمر مفوض المنظمة لشؤون حرية الإعلام، هارلم ديسير، والعديد من الصحفيين الروس البارزين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اتهمت "دويتشه فيله" بالتدخل في الشؤون الداخلية الروسية عبر دعوتها للمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها موسكو صيف هذا العام للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة. وقد تم اعتقال مئات المتظاهرين السلميين في هذه الاحتجاجات.

وفي المقابل، تنفي "دويتشه فيله"هذه الاتهامات. وطالب العديد من الساسة الروس بسحب أو عدم تمديد تصريح عمل مراسلي "دويتشه فيله" في روسيا.

وتدخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لحل الخلاف، نافيا الاتهامات الموجهة لـ"دويتشه فيله". وقد تم دعوة ممثلي "دويتشه فيله" لحضور جلسة تحقيق في البرلمان الروسي حول هذه الاتهامات، إلا أنها رفضت الدعوة.

وذكر لافروف أن "دويتشه فيله" اعترفت بارتكاب أخطاء خلال اجتماع في وزارة الخارجية، وقال: "لقد اعترفت بأن ما حدث لم يكن صحيحا تماما".

وفي المقابل، أكدت "دويتشه فيله" أنه لا يوجد مثل هذا الاعتراف بالخطأ.

وقال المتحدث باسم "دويتشه فيله"، كريستوف يومبلت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذا التصريح يشوبه على الأرجح سوء الفهم"، مرحبا في المقابل بأنه لن يكون هناك عقوبات على المحطة، وقال: "ما كان يمكن تبرير فرض عقوبات على دويتشه فيله".