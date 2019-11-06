الحكومة الصينية تعتزم تطبيق قانون لحماية القُصّر على الإنترنت

أعلنت الحكومة الصينية، الثلاثاء، عن اعتزامها تطبيق قانون حماية القُصّر على الإنترنت في وقت لاحق من هذا العام، فضلا عن نشر مقالات محددة حول حماية الأحداث على الإنترنت؛ أملا في دفع شركات الإنترنت إلى حماية القاصرين بشكل أفضل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تشينا ديلي" الصينية.

وتفتقر الصين في الوقت الحالي إلى التشريعات اللازمة لحماية الأطفال على الإنترنت، ووفقًا لتقرير وطني حول استخدام الإنترنت للأحداث صدر في العام الماضي، فإن 30.3% من القصر مستخدمي الإنترنت واجهوا معلومات غير قانونية أو غير صحية أثناء التصفح، كما تعرض حوالي 29.3% من الفتيات للتحرش عبر الإنترنت.

ويوفر الإنترنت سهولة الوصول إلى المعلومات، ولكن من الأرجح أن يتعرض الشباب لمعلومات غير صحية وصحيحة، فأصبح الآباء لا يعرفون شيئا عن كيفية استخدام أطفالهم للإنترنت وما يتعرضون له، إذ باتوا أكثر عرضة للمعلومات الخاطئة وإدمان الإنترنت والتنمر، بالإضافة إلى الكشف عن معلوماتهم الشخصية، فمنذ سنوات كان التلفزيون هو الوسيلة الرئيسية للمعلومات؛ مما يعني أنه يمكن للوالدين الإشراف بسهولة أكبر على المعلومات التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها.

ولذلك ترى الحكومة الصينية أنه لحماية مستخدمي الإنترنت من الشباب، يجب أن تكون منصات الإنترنت محيمة، كون العديد من الشركات تمتلك في الوقت الحاضر خوارزميات متطورة تستطيع من خلالها التعرف بدقة على العملاء المستهدفين؛ مما يعني أنه ينبغي أن يكون لديهم إمكانيات التعرف على مستخدمي الإنترنت من صغار السن وإنشاء نظام تصنيف لحمايتهم، لكن الكثير منهم يفتقر الرغبة في القيام بذلك، كون الشباب سوق ضخم ومربح بالنسبة لهم.

وبالرغم من ذلك وعلم الحكومة بما تفعله شركات الإنترنت، شددت على وجوب وضع المصالح التجارية تحت الحقوق والمصالح المشروعة للقُصّر.