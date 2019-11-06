الحكومة الألمانية تمهد الطريق لحظر تداول الأكياس البلاستيكية في المتاجر

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مهدت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء الطريق لحظر تداول الأكياس البلاستيكية في المتاجر.

وصادق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون طرحته وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه، والذي يتعلق بالأكياس البلاستيكية التقليدية التي يحصل عليها الزبائن في المتاجر أو المحلات الأخرى لتعبئة المشتريات بها، ويدفعون في المعتاد مقابل لها.

ولا يتعلق مشروع القانون بأكياس القمامة أو أي أكياس أخرى مخصصة لغير أغراض التعبئة.

قالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "الأكياس البلاستيكية هي جوهر إهدار الموارد: إنها تُصنع من النفط الخام وتُستخدم في الغالب لدقائق قليلة".

كما من المقرر حظر ما يسمى بالأكياس القابلة للتحلل.