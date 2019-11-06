النصر يواصل انتفاضته بثنائية في الفيصلي ويزاحم الهلال على صدارة الدوري السعودي

واصل النصر انتفاضته ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه الفيصلي اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة للبطولة.

وارتفع رصيد النصر (حامل اللقب) إلى 20 نقطة، ليتقاسم الصدارة مع الهلال، المتساوي معه في نفس الرصيد، وإن تفوق النصر في فارق المواجهات المباشرة فيما تفوق الهلال بفارق الأهداف.

في المقابل، تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح النصر التسجيل مبكرا عبر هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 11، فيما تكفل البرازيلي جوليانو فيكتوري دي باولا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29.

بدأت المباراة بهجوم من جانب النصر، الذي ترجم سيطرته المبكر بهدف في الدقيقة 11 عن طريق حمدالله الذي تابع تمريرة عرضية من جهة اليمين عن طريق نورالدين امرابط، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعا الكرة على يمين مصطفى ملائكة، حارس مرمى الفيصلي، داخل الشباك.

وكاد حمدالله أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 14، حينما تلقى تمريرة بينية من امرابط، ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، غير أن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

واصل النصر استحواذه على الكرة، مستغلا عدم إظهار لاعبي الفيصلي أي ردة فعل عقب تأخرهم في النتيجة، لتشهد الدقيقة 29 الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(العالمي) عن طريق جوليانو فيكتور دي باولا.

وأرسل امرابط تمريرة عرضية من الناحية اليمنى إلى سلطان عبدالله الغنام، الذي سدد ضربة رأس ارتطمت في القائم الأيسر، لتصل الكرة للاعب البرازيلي، الخالي تماما من الرقابة، ليسدد مباشرة وهو على بعد خطوات من المرمى، واضعا الكرة داخل الشباك.

هدأ إيقاع المباراة بعد الهدف الثاني للنصر، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، وإن ظل أصحاب الأرض الأكثر استحواذا على الكرة، ولكن بلا فاعلية على مرمى الفيصلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثنائية نظيفة.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب النصر، حيث سدد يحيى الشهري من على حدود المنطقة في الدقيقة 49، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج ركنية لم تسفر عن شيء.

بمرور الوقت، انعدمت الخطورة على المرميين، في ظل حالة الهدوء التي طغت على نسق اللقاء، قبل أن يفاجيء حمد الله الجميع بتسديدة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 61 ارتدت من مصطفى ملائكة قبل أن يبعد الدفاع الكرة عن المنطقة الخطرة في الوقت المناسب.

وأهدر حمد الله فرصة مؤكدة للنصر في الدقيقة 63، عندما سدد دون مضايقة من أحد من داخل المنطقة، لكن حارس الفيصلي أبعد الكرة ببراعة، قبل أن يعود نفس اللعب ويسدد في الدقيقة التالية، غير أن الكرة ذهبت لمنتصف المرمى، ليمسكها ملائكة بثبات.

حاول الفيصلي تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، حيث سدد ويليام ألفيس دي أوليفييرا ضربة رأس في الدقيقة 81 من متابعة لركلة ركنية، لكن الأسترالي براد جونز، حارس مرمى النصر أمسك الكرة بثبات.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للنصر بهدفين مقابل لاشيء.