زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ يستبعد أن تسفر محاكمة ترامب بالكونجرس عن عزله

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، للصحفيين، أمس الثلاثاء، إنه إذا صوت مجلس الشيوخ، أمس، فيما يتعلق بقضية محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمة التقصير فإن هذا التصويت لن يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكونيل قوله إنه سوف "يحجب الحكم" بشأن التطورات اليومية للتحقيق في مساءلة الرئيس بتهمة التقصير.

وقال ماكونيل إن الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لن يتمكنوا من "إدارة" محاكمة التقصير.

وتابع أن "زعيم الأغلبية ليس له سلطة تحكم هنا.. لدينا قواعد بشأن الاتهام بالتقصير".

وأوضح ماكونيل أن مدة المحاكمة بشأن الاتهام بالتقصير "غير محددة".

وأضاف :"استمرارها يعتمد على المدة التي يريد مجلس الشيوخ أن يقضيها في هذه القضية".