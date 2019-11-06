وزيرا الخارجية : الروسي واليوناني يبحثان تنسيق المواقف في المحافل الدولية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ، بأن اجتماع الرؤساء المشاركين للجنة المشتركة الروسية -اليونانية حول التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني سيعقد خلال الأيام المقبلة.
وأضاف لافروف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن التعاون الثنائي بين روسيا واليونان مستمر في التطور بشكل مضطرد في جميع المجالات، مؤكدا اهتمام ( موسكو ) بتطوير التعاون التجاري والاستثماري مع (أثينا).
وأوضح أن العمل المنظم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني سيسهم في تحقيق ذلك.
وجرى - خلال لقاء الوزيرين - تنسيق المواقف في القضايا الثنائية والتعاون المشترك في المحافل الدولية ، لا سيما في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.