اكتشاف رابع حالة لشلل الأطفال في الفلبين رغم حملة التطعيم

طفل يحصل على تطعيم ضد شلل الأطفال في الفلبين يوم 14 أكتوبر 2019. تصوير: إلويزا لوبيز - رويترز.

أكدت السلطات الفلبينية، أمس الثلاثاء، اكتشاف رابع حالة اصابة بمرض شلل الأطفال في البلاد على الرغم من مجهودات تطعيم المزيد من الأطفال ضد المرض الذي عاود الظهور بعد ما يقرب من عقدين من إعلان خلو البلاد منه.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إن الحالة الجديدة ظهرت في إقليم مينداناو جنوبي البلاد، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي في بيان له إن الاختبار الذي أجراه معهد الأبحاث للطب المداري والمعهد الوطني للأمراض المعدية باليابان أكد أن هذه هي الحالة الرابعة من شلل الأطفال في البلاد.

يشار إلى أنه منذ تأكيد عودة ظهور المرض شديد العدوى في البلاد في شهر سبتمبر الماضي، وتقوم الوزارة بحملة تطعيم تستهدف جميع الأطفال دون عمر الخامسة في مانيلا ومينداناو.