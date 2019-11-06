عاملين في صناعة الأثاث: إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخشبية يقلل فاتورة الاستيراد

رءوف البدرى: يعمل على زيادة المكون المحلى وتراجع أسعار المنتج النهائى

يرى عدد من منتجى الأثاث، أن إقامة مصنع لإنتاج الألواح الخشبية بنظام MDF من قش الارز، يساعد على زيادة نسبة المكون المحلى فى الأثاث المصرى، وإضافة قيمة مضافة للمنتج.

قال عبدالحليم العراقى، نائب غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، إن إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الـMDF يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، «لكن مصر تحتاج نحو 10 مصانع أخرى لتستغنى عن استيراد هذا النوع من الأخشاب».

وأضاف العراقى، أن الاستهلاك المحلى من ألواح MDF يمثل 30% من حجم واردات الأخشاب.

فيما أوضح عبده شولح، نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن اتجاه الدولة لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الخشبية MDF يعمل على إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلى، لافتا إلى أن هذا النوع من الأخشاب يدخل فى جميع صناعة الأثاث، مما سيقلل فاتورة الاستيراد «حسب حجم الانتاج المتوقع للمصنع».

وأشار شولح إلى أن قش الأرز خامة جيدة لإنتاج الألواح الخشبية، ولكن يجب التأكد أولا أن كمية القش المنتجة محليا ستكفى احتياجات المصنع، لافتا إلى وجود مصنع بنجع حمادى لإنتاج الألواح الخشبية من قصب السكر بجودة متوسطة، ولكن حجم إنتاجه لا يغطى احتياجات السوق.

من جانبه قال على رءوف البدرى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن تدشين مصنع لإنتاج ألواح الـMDF يعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج، ويؤدى إلى تراجع أسعار المنتج النهائى فى الأسواق، خاصة أن هذه الألواح تدخل فى جميع أنواع الموبيليا بنسبة تتراوح بين 15 و25% من تكلفة المنتج، مشيرا إلى أن استهلاك المصنع من هذه الالواح يصل إلى 30 متر مكعب سنويا.

وأعلنت وزارة البترول، الأسبوع الماضى، تأسيس أول شركة باستثمارات مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة MDF، بتكلفة استثمارية 210 ملايين يورو، وبطاقة إنتاجية 205 آلاف متر مكعب سنويا، اعتمادا على كمية 245 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام، بتكنولوجيا شركة سيمبل كامب الألمانية طبقا للمواصفات الأوروبية، على أن تتم أعمال الإنشاءات والتركيبات من خلال شركة بتروجت، بحسب بيان وزارة البترول.

وأضاف محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة مستوردى الأخشاب، أن ألواح الـMDF تمثل 25 و30% من حجم استيراد مصر من الأخشاب، موضحا أن إقامة مصنع لإنتاج هذا النوع من الأخشاب محليا سيقلل فاتورة الاستيراد بنفس النسبة.

وأوضح التاجورى، أن صناعة الأثاث فى مصر تعتمد على الاستيراد من الخارج، نظرا لأن جودة المنتج المحلى من الألواح الخشبية أقل من المستورد، مشيرا إلى أن احتياجات السوق من الواح الـ MDF تتراوح بين 30 و40 ألف متر مكعب سنويا.

وتابع أن منتجات المصانع المصرية المتخصصة فى إنتاج الأخشاب على غرار مصنع طنطا للكتان لإنتاج أخشاب الـ«لينكس»، تمثل «درجة ثانية» من المنتج المستورد، مشيرا إلى أن هناك تجارب لإنتاج ألواح الـMDF ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ، قائلا: «نأمل أن يكون إنتاج هذا المصنع بجودة عالية تتناسب مع المستورد».

وتستورد مصر بأكثر من 1.5 مليار دولار أخشابا سنويا، منها 1.4 مليار دولار أخشابا لينة، و155 مليون دولار أخشابا صلبة «زان»، فيما تبلغ قيمة وارداتنا من خشب «الأرو» قرابة 10 ملايين دولار، وفقا لتقرير لغرفة صناعة الأخشاب والأثاث سابقا.

وطبقا لتقرير الغرفة، تستورد مصر ما يوازى 121% من حجم استيراد دول الخليج مجتمعة من الأخشاب و65% من حجم دول شمال إفريقيا مجتمعة.