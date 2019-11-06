فتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد انتهاء إجراءات إخلاء سبيلها

غادرت منذ قليل، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، مركز الشرطة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ قرار محكمة الطفل بإخلاء سبيلها دون كفالة، وتسليمها إلى ولي أمرها.

وأمرت محكمة الطفل بالجيزة، أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل طفلة العياط، وتسليمها إلى والدها بدون كفالة، والمتهمة فيها بقتل سائق حاول اغتصابها بمنطقة جبلية في العياط، على أن يتم بدء جلسات محاكمة الطفلة قريبا.

وأحالت محكمة جنوب الجيزة، ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة العياط" لمحكمة الطفل.

وقال الدكتور حسن شومان، محامي الطفلة، إن محكمة جنوب الجيزة أحالت القضية إلى محكمة الطفل، مشيرا إلى بدء أولى جلسات محاكمتها قريبا.

وقرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل "أميرة أ."، فتاة العياط المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بمحاولة اغتصابها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس باقي المتهمين في القضية.

كانت التحريات قد كشفت أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل م." سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان في الجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم م."، وأثناء انصرافهما، افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت في العياط، لتسليمها الهاتف.