محافظ الدقهلية: مؤتمر الشباب الأول بالمحافظة يأتي تحقيقا لفكر الدولة

قال كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن انطلاق مؤتمر شباب الدقهلية الأول، يأتي تحقيقًا لفكر الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهميته للوصول إلى الشباب بالقرى والنجوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن المؤتمر سيقام بمدينة المنزلة، وسيحقق التمثيل الكامل للشباب بمشاركة 10 إلى 20 شابًا وفتاة عن كل قرية ومدينة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 40 عامًا، لافتًا إلى كون المؤتمر باب الحوار للوصول إلى الشباب، ومعرفة طلباتهم وطموحاتهم.

وأوضح أن المؤتمر سيستعرض ما قدمته الدولة المصرية لمحافظة الدقهلية من مشروعات قومية، منوهًا بأن الدولة قامت بصرف أكثر من عشرة مليارات جنيه خلال عامي 2018 – 2019.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ المحور الأول يتعلق ببناء الإنسان، المتمثل في التعليم الجيد والصحة، والمحور الثاني خاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق اتجاه الشباب إلى العمل الحر، والمحور الثالث الحوار المجتمعي، بإدارة الشباب للجلسة والحديث وطرح آرائهم حول الخدمات المقدمة والطموحات والآمال الخاصة بهم.

وتستعد محافظة الدقهلية لتنظيم مؤتمر شباب الدقهلية الأول، المقرر انعقاده في 16 نوفمبر الحالي بمركز ومدينة المنزلة، تحت رعاية محافظ الدقهلية، الدكتور كمال شاروبيم.