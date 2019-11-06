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رئيس الحكومة التونسية يقوم بزيارة رسمية للجزائر غدا

رئيس الحكومة التونسية_ يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية_ يوسف الشاهد
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 8:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 8:05 م

يقوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بزيارة رسمية إلى الجزائر غدا الخميس، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم الأربعاء - أن الشاهد سيلتقي خلال الزيارة مع الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، ويسلمه رسالة خاصة من الرئيس التونسي، الذي يتطلع إلى زيارة الجزائر خلال الفترة القريبة القادمة، والعمل على تعزيز علاقات التعاون المثمر بين البلدين.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على الطابع المتميز للعلاقات التي تربط بين تونس والجزائر، والرغبة القوية للإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية المتضامنة والمستديمة.

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