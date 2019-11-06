 العفو الدولية تطالب المجتمع الدولي بإدانة تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان - بوابة الشروق
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العفو الدولية تطالب المجتمع الدولي بإدانة تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 6:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 6:36 م

طالبت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي، بإدانة تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.


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