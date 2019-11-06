العفو الدولية تطالب المجتمع الدولي بإدانة تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان

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طالبت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي، بإدانة تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.