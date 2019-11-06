العفو الدولية تطالب المجتمع الدولي بإدانة تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان

طالبت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي، بإدانة تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.