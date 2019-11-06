مبادرات شبابية تستهدف نشر الوعي وتعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

استعرض عدد من الشباب المصري والعربي تجاربهم ومبادراتهم في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 أمام جلسة (مبادرات شبابية في التنمية المستدامة) التي عقدت اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأفاد المدير التنفيذي لشركة (فيري نايل) مصطفى حبيب في كلمة له أنه أطلق مبادرة "فيري نايل" لتنظيف مياه النيل بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة..قائلا : "إنها مبادرة واسعة النطاق لتنظيف النيل يوميا حيث نجحت في توظيف صيادين وتكوين فرق خاصة لتنظيف النيل".

وأوضح حبيب أنه نجح منذ إطلاق المبادرة في إزالة 60 طنا من المخلفات وبحلول 2030 فإن شركته ستتمكن من إزالة كل مخلفات النيل.

ومن جانبه ..قال مؤسس مبادرة "محافظتي" بالأردن المهندس عبدالله بني هاني : إنه أطلق مبادرة عام 2014 وانتشرت بصورة واسعة النطاق وأصبحت مؤسسة "محافظتي التطوعية" وضمت 650 ألف متطوع..مشيرا إلى أنها تعمل على تمكين الشباب وزيادة الوعي وتنمية المهارات ومساعدة الأسر الفقيرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل وبرامج تدريب الخريجين.

بدوره .. قال مؤسس وعضو مجلس إدارة شباب تحيا مصر مصطفى بلتاجي : إن مؤسسته تعاونت مع عدة وزارات لنشر الوعي الحقيقي تجاه الوطن وتعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.