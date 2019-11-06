إيران تبدأ المرحلة الرابعة من خفض التزاماتها النووية

بدأت إيران، اليوم الأربعاء، المرحلة الرابعة من خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنه تم اليوم حقن نحو ألفي كيلوجرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم في منشأة "فوردو".

وأوضحت أن الإجراء تم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أمس أن بلاده ستبدأ من اليوم الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال روحاني أمس: "الخطوة الرابعة ... ستكون في موقع فوردو، لدينا وفقا للاتفاق النووي ألف و44 جهازا للطرد المركزي في مفاعل فوردو، وكان من المفترض، وفقا للاتفاق، أن تدور أجهزة الطرد المركزي في فوردو دون ضخ الغاز فيها، ولكني سأطلب من منظمة الطاقة الذرية أن تبدأ بضخ الغاز في هذه الأجهزة".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة قابلة للعودة إذا ما أوفت الأطراف الأوروبية بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف فيه لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.