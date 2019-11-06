أقام السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، حفل تسليم وسام الشمس المشرقة، من الطبقة الأولى، وهو الوشاح الأكبر، إلى السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق وسفير مصر السابق لدى اليابان، وذلك بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة.

وشهد الحفل حضورًا واسعًا من شخصيات عامة ودبوماسية وسياسية بارزة، ومن أبرزهم: عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ونبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية، ومحمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزارء الأسبق، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق، وإبراهيم المعلم الناشر الكبير ورئيس مجلس إدارة الشروق، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، والسفراء حاتم سيف النصر وعزت حنفي ومحمد أنيس سالم ومحمد حنفي وشكري فؤاد، ورئيس الجامعة الأمريكية فرنسيس ريتشارد دوني، وأحمد بدير مدير عام الشروق، والكاتب الصحفي الكبير عبدالله السناوي، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق.

وخلال حفل تسليم الوسام، أعرب السفير نوكي عن تهانيه القلبية للسفير نبيل فهمي على حصوله على أعلى وسام ياباني، وعن تقديره وامتنانه تجاه إسهاماته الكبيرة في تعزيز العلاقات المصرية –اليابانية كسفير مصر لدى اليابان، وأيضًا كوزير خارجية مصر سابقًا.

وخلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن وزير الخارجية المصري، سامح شكري لظروف تواجده بالخارج، أعرب السفير هاني سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية عن سعادته للتواجد في هذا التكريم. مشيرًا إلى أن السفير فهمي يستحق التكريم على دوره الفعال في خدمة الدبلوماسية المصرية.

وتلقى السفير نبيل فهمي، رسائل التهنئة بهذه المناسبة من أصدقائه اليابانيين المقربين مِمَن داوم على صداقتهم لفترات طويلة خلال فترة عمله، حيث قام وزير الدفاع الياباني الحالي ووزير الخارجية سابقًا، كونو تارو، بإرسال رسالة تهنئة ابتهاجًا بهذا التتويج، أعرب فيها عن سعادته البالغة بحصول صديقه نبيل فهمي، على أعلى وسام ياباني، كما قامت زميلة الدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عمدة طوكيو، السيدة كويكي يوريكو، بإرسال رسالة تهنئة أعربت فيها عن سعادتها البالغة بهذا التتويج، وعن احترامها وتقديرها لجهود نبيل فهمي في تعزيز العلاقات "المصرية –اليابانية" وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

كما أرسل ياناي شونجي، قاضي المحكمة الدولية لقانون البحار، الذي توطدت بينه وبين السفير نبيل فهمي أواصر الصداقة أثناء عمل الأخير كسفير مصر لدى اليابان، وعمل الأول كنائب وزير خارجية اليابان في ذلك الوقت، برسالة قلبية حارة، أعرب خلالها عن تقديره للإنجازات التي قام بها السفير فهمي خلال عمله كدبلوماسي، وعن سعادته هو والسيدة حرمه ابتهاجًا بهذا التتويج واحتفالهما معًا به.

ويأتي تتويج نبيل فهمي بوسام الشمس المشرقة، الطبقة الأولى، الوشاح الأكبر، تقديرًا للمساهمات التي قام بها في تعزيز العلاقات المصرية –اليابانية وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في الساحات الدولية.

والقي فهمي كلمة شكر فيها اليابان حكومة وشعبًا علي هذا التكريم، وتحدث عن فترة عمله سفيرا في اليابان والعلاقات الجيدة التي نسجها هناك، مشيدًا بطبيعة الشعب الياباني وتقدمه ودقته خصوصًا احترامه لعنصر الوقت.

وساهم السفير نبيل فهمي، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أثناء عمله كسفير مصر لدى اليابان منذ عام 1997 وحتى عام 1999، حيث تحققت خلال فترة عمله، وبالتحديد في عام 1999، زيارة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لليابان بعد غياب دام لأربع سنوات في ذلك الوقت، كما تم اعتماد "البيان المصري الياباني المشترك". بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة تنميته وتطويره، وذلك خلال زيارته لليابان كوزير خارجية مصر في ديسمبر عام 2013.

والمعروف أن العام الحالي، كان عامًا مميزًا على مستوى العلاقات الثنائية، حيث قام خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتين متتاليتين إلى اليابان في نفس العام. ويأتي ذلك كنتيجة للعديد من الإنجازات والإسهامات التي أدت إلى هذه العلاقات الوطيدة بين البلدين، بما في ذلك الإنجازات التي قام بها السفير نبيل فهمي حتى الآن والتي لا يمكن تجاهلها. كما يأتي حفل التتويج كإحدى الصفحات الهامة في تاريخ الصداقة بين البلدين.