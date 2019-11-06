 مقتل 17 شخصا في هجوم على نقطة حدودية بطاجيكستان - بوابة الشروق
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مقتل 17 شخصا في هجوم على نقطة حدودية بطاجيكستان

دوشنبه - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 11:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 11:51 ص

صرح مسؤولون في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم في هجوم استهدف نقطة حدودية، مشيرين إلى أن معظم القتلى من المهاجمين.

ووقع الهجوم الليلة الماضية على مسافة نحو 50 كيلومترا من العاصمة دوشنبه، على الحدود مع أوزباكستان.

وأوضحت السلطات، في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، أن 20 ملثما هاجموا نقطة الحراسة، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.

ونجح أفراد الحراسة في تطويق المهاجمين وقتلوا 15 منهم وألقوا القبض على 5 آخرين. وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن.

ولم تُعرف على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم.


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