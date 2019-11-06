رئيس وزراء اليابان يتعهد بتوفير الأموال اللازمة لإعادة بناء قصر شوري الأثري

تعهد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأربعاء، بتوفير الأموال اللازمة لإعادة بناء قصر شوري الأثري الذي التهمته نيران حريق هائل الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "كي بي إس" عن آبي قوله إن قصر شوري هو معلم تاريخي ذو أهمية بالغة ومصدر فخر لأهالي أوكيناوا، وأضاف أنه ينبغي على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لترميم المباني بأسرع وقت ممكن واضعة في عين الاعتبار آراء السكان المحليين.

يذكر أن الأبنية الرئيسية في الموقع التاريخي المسجل ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو والواقع في مدينة ناها قد دمرت الأسبوع الماضي إثر حريق هائل.