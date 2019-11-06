السكك الحديدية السويسرية توظف سائقين للقطارات من بين الركاب

بدأت شركة السكك الحديدية في سويسرا في توظيف مرشحين من بين الركاب، وذلك لسد العجز الشديد في عدد السائقين، فيما وصف بأنه نهج مبتكر لإيجاد وظائف جديدة.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، أن هيئة السكك الحديدية الفيدرالية في سويسرا تفقد حوالي 30 سائق قطار يوميا لعدة عوامل منها التقاعد والإجازات وإجهاد الموظفين.

ولسد الفجوة، بدأت الشرطة في الاستعانة بمرشحين من بين الركاب في محطات قطار بيرن ولوزان وأولتن وزيوريخ، حيث يختلط مدراء الموارد البشرية بالركاب وغيرهم ممن يمرون عبر هذه المحطات الأربع، ويدعونهم إلى تجربة قيادة جهاز محاكاة قاطرة لإغرائهم على التدريب على الوظيفة.

ويتم إعطاء المرشحين المهتمين طلبات لملئها، على أن يواصلون إجراءات التوظيف المعتادة ، والتي تنطوي على مقابلات واختبارات نفسية.

وذكرت الشركة -على موقعها الإلكتروني- أن مدة التدريب تتراوح بين 14 - 16 شهرا "وخلال تلك الفترة يتم توظيفك في الشركة وتتلقى أجرا". وتهدف الشركة إلى توظيف ألف سائق قطار جديد بحلول عام 2025.