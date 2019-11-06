وزير الإسكان يوافق على استكمال مقدمات الحجز للفائزين بوحدات سكنية والموقوف التعامل عليها من قِبل البنك

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الموافقة على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للمواطنين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، وتم وقف التعامل عليها من قِبل البنك بالمراحل السابق طرحها بمشروعات (دار مصر - سكن مصر - JANNA)، وذلك وفقاً للأسعار الحالية .

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية في بيان الوزارة اليوم، إنه يشترط لقبول استكمال مقدمات الحجز لتلك الوحدات، أن تكون جدية الحجز ما زالت تحت حساب الوحدة ولم يتم استردادها حتى تاريخه، وأن تكون الوحـدة السابق تخصيصها لمقدم الطلب والتي لم يتم استكمال مقدم الحجز عنها ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة تخصيصها للغير، وأن يتم تقديم طلب حديث برغبة المواطن في استكمال الإجراءات وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً بتلك المشروعات.

وأشار إلى أنه على من يرغب من المستفيدين بهذا القرار، سرعة التقدم بطلب يثبت رغبته فى استكمال الإجراءات وفقا للأسعار المعمول بها بهذه المشروعات فى الوقت الحالي.