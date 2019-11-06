رئيس الحكومة الفرنسية: سنتخذ إجراءات مشددة للحد من الهجرة غير الشرعية

قال رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب ، إن الحكومة تريد أن تفرض سيطرتها على سياسة الهجرة مع مراعاة القيم الإنسانية التي تدافع عنها من جهة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم من جهة أخرى.

وأضاف فيليب، وفقًا لقناة (فرانس 24) اليوم الأربعاء: "أن بلاده ستتخذ إجراءات مشددة للحد من الهجرة غير الشرعية، كما ستقوم أيضًا بجهود أكبر لتنظيم الهجرة الشرعية والتحكم فيها"، مؤكدًا أن بلاده ستضغط على المستوى الأوروبي لإصلاح منطقة (شينجن) وقانون اللجوء السياسي.

ومن بين أهم الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية، مسألة تحديد نسبة العمالة الأجنبية في فرنسا والتي سيحددها كل سنة البرلمان الفرنسي وفق الاحتياجات الاقتصادية، فضلًا عن مساعدة المهاجرين في الاندماج داخل المجتمع الفرنسي عبر العمل وتقليص الضرائب المفروضة على وثائق الإقامة في فرنسا.

كما تعتزم الحكومة تقليص المدة المخصصة لدراسة طلبات اللجوء السياسي (غالبًا لا تتعدى 6 أشهر)، مع إبعاد كل المهاجرين غير الشرعيين أو أولئك الذين يتم رفض طلبهم المتعلق باللجوء السياسي.