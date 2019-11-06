السويد تتهم رجلا بالتجسس على الإيرانيين في المنفى

اتهمت السلطات السويدية رجلا للاشتباه في قيامه بالتجسس لحساب إيران لعدة سنوات.

ويشتبه أن الرجل صاحب الـ46 عاما، جمع معلومات بشأن الإيرانيين المعارضين وهم من جالية عرب الأهواز في المنفى، بين إبريل 2015 وفبراير 2019 عندما ألقي القبض عليه.

وقال المدعي العام السويدي هانز-يورجن هانستروم، في بيان، إن المواطن العراقي السويدي حوكم بسبب عمله "تحت ستار تمثيل صحيفة مسائية عربية، حيث قام بالتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني لمندوبي مؤتمر للأهواز ومشاركين في مظاهرات في بلجيكا وهولندا والسويد".

ووجهت السلطات اتهاما للرجل باختراق منتديات الكترونية، حيث يقال إنه حصل على عناوين وأرقام هواتف، بحسب البيان.

من جانبه، نفى الرجل الاتهامات المنسوبة إليه.