ستولتنبرج: سور برلين يترك أثره على وجه أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء، إن الأحداث التي وقعت قبل 30 عاما، والتي أدت إلى سقوط سور برلين هي محل فخر، واصفا إياها بأنها سوف تترك أثرها على وجه أوروبا.

جاءت تصريحات ستولتنبرج قبل توجهه اليوم إلى برلين، حيث يخطط لحضور مراسم إحياء ذكرى تلك الأحداث.

وقال ستولتنبرج الذي كان واقفا أمام جزء من سور برلين، بمقر الناتو في بروكسل "من خلال أبراج المدافع وكلاب الحراسة، حاول (السور) إبقاء السكان في الداخل، وإبعادالأفكار.. لكن فشل".

وأضاف ستولتنبرج، وإلى جواره السفير الألماني لدى الناتو، هانز-ديتر لوكاس "الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، نفس القيم التي توحدنا اليوم، وألهمت الأشخاص العاديين، قبل 30 عاما، لتحقيق شيء استثنائي".

وتابع أن الأجزاء الباقية من السور تذكر بأنه "لا يجب مطلقا أخذ الحرية والديمقراطية كأمر مسلم به".

ومن المقرر أن يتوجه ستولتنبرج إلى برلين في وقت لاحق اليوم الأربعاء، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يعقد خلالها اجتماعات مع الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ووزير الخارجية، هايكو ماس ووزيرة الدفاع

انيجريت كرامب-كارنباور بالإضافة إلى نواب في البرلمان.

ومن المقرر أيضا أن يتم تقليده ميدالية مانفريد فيرنر، التى تمنحها وزارة الدفاع، بسبب إسهاماته في الناتو. وتحمل الجائزة اسم وزير دفاع ألماني سابق وأمين عام للناتو.