«تموين المنيا» تضبط 1797 قضية خلال أكتوبر

منها 21656 كيلو سلع متنوعة مجهولة المصدر





تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنيا من ضبط 1797 قضية تموينية خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومفتشي الأغذية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

قال العقيد وائل محمد ذكي، رئيس قسم مباحث التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 32 قضية تموينية في مجال الغش التجاري، و683 قضية في مجال الرقابة علي المخابز، و942 في مجال الرقابة علي المحلات العامة، و26 في مجال تجميع وتهريب السلع التموينية المدعمة، و6 قضايا تجميع وتهريب السلع التموينية والمواد البترولية، و52 قضية سلع مجهولة المصدر، و56 قضية في مجال سلع اللحوم وبدائلها.

وأضاف انه تم ضبط 775 لتر بنزين 80، و1184 لتر سولار، و9190 كيلو سكر متنوعة، و21656 كيلو سلع متنوعة مجهولة المصدر، 3108 كيلو زيت طعام، و12684 كيلو دقيق، و3458 كيلو أرز، و2817 كيلو مكرونة، و17885 كيلو أسمدة وأعلاف، و6479 كيلو سلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2848 كيلو لحوم متنوعة ذبح خارج المجازر، و89351 عبوة سلع متنوعة مجهولة المصدر، و6375 عبوة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8240 علبة سجائر، و5700 رغيف خبز بلدي مدعم، و388 بطاقة تموينية، و7302 وحدة أدوية، و27 أسطوانة بوتاجاز.