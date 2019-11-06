شن ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، هجوماً حاداً على اتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التنظيمية في الفترة الأخيرة في تنظيم البطولات على رأسها مواعيد الدوري التي تم تأجيلها بدون سبب واضح.

وأوضح عيد في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "صدى البلد"، مساء أمس الثلاثاء: : " اتحاد الكرة أخطأ في إدارة نهائي كأس مصر، إدارة بيراميدز اشترت تذاكره كاملة وفوجئنا بوضع جماهير الزمالك في مدرجات مؤثرة بجانب ضغط مباريات الفريق في الدوري وعدم مراعاة ارتباطات الفريق الإفريقية".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري استبعاد 7 لاعبين من بيراميدز لمماطلة ناديهم في إرسالهم للمعسكر وهم عبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ورجب بكار ومحمد فاروق وإسلام عيسى ومحمد حمدي.

وأضاف عيد: "علمت بأن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري تحدث مع اللاعبين الذين انضموا للأندية لاستئذانهم في الرحيل المبكر قبل المهلة الرسمية للوائح الاتحاد الدولي فيفا ولم يحدث ذلك معنا.. وتواصلت مع حسام البدري هاتفياً ولم يرد على مكالماتي".

وأوضح: "لن نسمح ببطولات زائفة على حسابنا والحديث عن إرساء مبادئ والحقيقة أننا وافقنا على انضمام لاعبينا للمنتخب بل وأبلغنا مدير منتخب مصر محمد بركات بذلك وأصدرنا بياناً رسمياً بذلك وبالتالي قرار البدري غير مفهوم بالنسبة لنا".

واشار إلى أن التأخر في إعلان موقف بيراميدز يأتي لعقد اجتماع مجلس إدارة والأعضاء جاءوا إلى مصر بالطيران موضحاً أن إدارة بيراميدز قررت الموافقة على انضمام اللاعبين للمنتخب الأول لمراعاة المصلحة الوطنية.

وتساءل عيد: "هل رحيل البدري عن بيراميدز قبل 4 شهور له علاقة بهذه الأزمة؟ لا أعلم والحقيقة أنني لا أرى سبباً لهذا القرار من الجهاز الفني وخاصة أن الجهاز الفني تحدث مع جميع الأندية وتم التنسيق معهم ولا يمكن أن يعاند بيراميدز منتخب مصر".