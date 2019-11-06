لايبزج يعلن تعرض مدافعه هالستنبرج لإصابة

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أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مدافعه الألماني الدولي مارسيل هالستنبرج تعرض "لتمزق بسيط" في أوتار الساق اليسرى خلال مباراة الفريق أمام زينيت سان بطرسبرج الروسي أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي أن هالستنبرج سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين عشرة أيام و14 يوما بسبب الإصابة.

وتغلب لايبزج على منافسه الروسي في عقر داره 2 – 0 ليعزز فرصته في التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة الأوروبية.

ويحتل لايبزج المركز الثالث في الدوري الألماني (بوندسليجا) ويخوض مباراته المقبلة أمام هرتا برلين يوم السبت المقبل.

ويغيب هالستنبرج بسبب الإصابة عن صفوف المنتخب الألماني في مباراتيه الحاسمتين أمام بيلاروس يومي 16 و19 نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويحتاج المنتخب الألماني إلى أربع نقاط من مباراتيه المتبقيتين ليحسم تأهله إلى نهائيات البطولة الأوروبية.