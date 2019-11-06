 فرنسا تقرر إخلاء مخيمات المهاجرين غير الرسمية بباريس نهاية العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تقرر إخلاء مخيمات المهاجرين غير الرسمية بباريس نهاية العام

علم فرنسا
علم فرنسا
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 8:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 8:08 م

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، اليوم الأربعاء، إن بلاده تخطط لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الرسمية في شرق العاصمة باريس بحلول نهاية العام الجاري، وتسريع التعامل مع طلبات اللجوء.

ونقلت قناة (يورو نيوز) الأوروبية عن وزيرة الصحة آنييس بوزان قولها إنه سيتعين على طالبي اللجوء من البالغين الانتظار لثلاثة أشهر قبل الحصول على الرعاية الصحية للحالات غير الطارئة.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى مؤخرا لتبني 20 إجراء قانونيا جديدا بهدف تحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة في قطاعاتها المختلفة وذلك من أجل استقبال عاملين أجانب بحسب احتياج كل قطاع في فرنسا.

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