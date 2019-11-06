قبرص تعتزم تقييد نظام «بيع جوازات السفر» بعد انتقادات الاتحاد الأوروبي

أعلنت قبرص اليوم الأربعاء، أنها تعتزم وضع قيود على منح الجنسية لأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما تعرضت لانتقادات شديدة من الاتحاد بسبب ما تردد عن بيعها جوازات سفر.

وقال وزير الداخلية كونستانتينوس بيتريديس للتليفزيون الحكومي "ار اي كي" اليوم إن الخطط تشمل إجراءات وفحص شروط الحصول على جواز سفر قبرصي.

كما تم بدء إجراءات قانونية ضد 26 شخصا تردد أنهم حصلوا على الجنسية بالاحتيال، وسيتم حرمانهم من جوازات سفر جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت فضيحة قد احتلت عناوين الأخبار في الجزيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث أفادت وسائل إعلام بأن رجلا من ماليزيا مطلوبا للشرطة الدولية (الانتربول) حصل على الجنسية بمساعدة رئيس اساقفة كنيسة قبرص.

وقال التقرير إن الرجل الماليزي قام بتحويل 300 ألف يورو (332500 دولار) إلى الكنيسة، فقام رئيس الاساقفة كريسوستوموس الثاني بإرسال خطاب إلى الحكومة للمطالبة بموافقة سريعة على طلب الرجل للحصول على جواز سفر.

وكشف رئيس الاساقفة في حوار تليفزيوني أن الكنيسة تلقت الأموال بالفعل.