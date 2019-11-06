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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل يستقطب الأشخاص ويحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات بشأن قيام شخصين (عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء) بإستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية، وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع، وإجراء عملية النقل بإحدى المستشفيات، وقيام العاطل بإيواء المجنى عليهم بمحل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لحين الانتهاء من إجراء العمليات.

أمكن ضبط العاطل، وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع مدير العيادة المذكور "هارب".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهارب.