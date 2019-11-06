أوريجي: الفوز على جينك رفع معنويات الفريق قبل مواجهة السيتي

أكد البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أن الفريق سيدخل مباراته ضد مانشستر سيتي يوم الأحد القادم بمعنويات مرتفعة للغاية بعد الفوز على جينك أمس.

ويدخل ليفربول مباراة الأحد ضد منافسه المباشر على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي عقب تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، وهو الأمر الذي يعطي ثقة كبيرة للاعبي الريدز قبل المباراة المرتقبة كما أوضح المهاجم البلجيكي.

وقال أوريجي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لعبنا مباراة جيدة وأعتقد أننا قمنا بعمل كبير ضد فريق لعب من أجل الفوز هو الآخر، لذلك أرى أننا حققنا فوزًا هامًا جدًا».

وأضاف المهاجم البلجيكي: «نعلم أننا لا تزال تنتظرنا مباراتين، ولكن كان من المهم بالنسبة لنا أن نحصد الثلاث نقاط من هذه المباراة، ونحن سعداء الآن، علينا مواصلة السير على نفس الوتيرة، فنحن سنخوض مباراة صعبة وقوية للغاية يوم الأحد، وجميعنا نتطلع إليها بشدة».

وتابع: «أريد أن أساعد الفريق دائمًا وأشعر أنني أتطور أكثر مباراة بعد أخرى، لقد بات هناك تفاهم أكبر بيني وبين زملائي، وأحاول دائمًا أن أكون حاسمًا في الثلث الهجومي، أسعى لبذل أقصى ما في وسعي من أجل مصلحة الفريق، وأنا سعيد باللعب مع مجموعة اللاعبين الرائعين هنا».

وأتم: «نحن نمتلك جودة عالية في قائمتنا، وهذا ما ساعدنا في الفوز بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي، قرار مشاركة أي لاعب في المباريات يبقى في يد المدير الفني، ولكننا جميعًا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في التدريبات لنجعل مهمة المدرب في اختيار التشكيل المناسب لكل مباراة أكثر صعوبة، وهو أمر جيد بكل تأكيد».