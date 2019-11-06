وزير الخارجية يلتقي السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام في واشنطن

استمرارًا لمقابلات مع الأعضاء البارزين بالكونجرس الأمريكي أثناء زيارته لواشنطن، اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، مع السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، رئيس اللجنة القضائية، ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري والسيناتور جراهام تناولا مجمل جوانب العلاقات الاستراتيجية بين الدولتيّن، والتي تتطلب مواصلة الدعم الأمريكي لمصر لتمكينها من مجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلديّن في إطار تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف حافظ أن السيناتور جراهام استمع لشرح وزير الخارجية حول التطورات الإقليمية والرؤية المصرية لمعالجة الأزمات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر لتعزيز الاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية لسائر ملفات المنطقة، وكذا سبل مواجهة الدور التركي في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

اختتم حافظ بأن ملف سد النهضة حظى باهتمام خاص خلال المباحثات، حيث استعرض شكري الجهود المصرية للوصول الى اتفاق يحافظ على مصالح كافة الدول المعنية، وهو الأمر الذي لم يتسن تحقيقه حتى الان نظراً لعدم تجاوب الجانب الإثيوبي.