استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

معتز عبد الفتاح: الدولة لا تمتلك إمكانات توازي العدد «الرهيب» للسكان

تامر أمين: السيسي ينتهج الصراحة المطلقة في كل أحاديثه

تامر أمين إلى تركي آل الشيخ: شجع النادي الأهلي دون الإسقاط على الأندية الأخرى.. ده ممكن يعمل فتنة

والدة أول طفل مصري يولد دون أنف ويتحول لموديل: قررت تحويل المحنة إلى منحة