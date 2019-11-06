 استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - بوابة الشروق
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استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون


نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 3:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 3:24 م

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته للملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام وبدأ رسميا حملة حزب المحافظين الانتخابية، وفقا لفضائية روسيا اليوم.

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