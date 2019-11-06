معتز عبد الفتاح: الدولة لا تمتلك إمكانات توازي العدد «الرهيب» للسكان

إحنا بنحافظ على مستوى المعيشة المعيب الذي نشكو منه حاليا

مصر تمتلك الآن نوعًا من القيادة المستعدة لتحمل مسؤولية قراراتها «اللي بتوجع» لتحقيق مصلحة المواطن

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والبرلماني السابق، إن مصر تعاني من مشكلة بولادة 2.6 مليون شخص في السنة، معقبًا: «إحنا بنتضاعف مرة كل حاجة وثلاثين سنة، يعني من دلوقتي حتى 35 عام مقبل لازم نعمل نفس عدد الطرق الموجودة ونفس المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، «مش عشان نتقدم لا إحنا بنحافظ على مستوى المعيشة المعيب الذي نشكو منه حاليًا، عشان كده بنقول رفقًا بأنفسكم ورفقًا بهذا البلد»، موجهًا النصيحة بتقليل الإنجاب لأن «الدولة لا تتحمل هذا العدد الرهيب من السكان في الوقت الذي لا تمتلك ما يوازيه من إمكانيات»، على حد تعبيره.

وأشار أن مصر تمتلك الآن نوعًا من القيادة المستعدة لتحمل مسؤولية قراراتها «اللي بتوجع» لتحقيق مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن القيادات السابقة كانت تجامل الشعب المصري، بحسب ما ذكر.

وأردف موضحًا: «زي لو عندك طفل وهو بيحب شيكولاته تقعد تديله شكولاتة، تيجي بعد فترة تكتشفي إنه أكبر مصيبة عملتيها، هو انبسط وبيحبني وأول ما يشوفني بيجري عليا، لكن لما راح للدكتور اكتشف إن عنده أمراض».