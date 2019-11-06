 جولة مفاجئة لرئيس جامعة سوهاج لمتابعة «مراحل الطهي» بالمطعم المركزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جولة مفاجئة لرئيس جامعة سوهاج لمتابعة «مراحل الطهي» بالمطعم المركزي

محمد عبد المجيد
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 11:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 11:41 ص

شدد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة بالشروط الصحية والغذائية في إعداد الوجبات الغذائية المطهية المقدمة، لطلاب الكليات، والعاملين وأعضاء الهيئة التدريسية.

وتفقد عزيز صباح اليوم الأربعاء، في جولة مفاجئة أقسام المطعم المركزي المختلفة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جولته تأتي في إطار حرص ادارة الجامعة على تطبيق الجودة الرقابية على كافة القطاعات الخدمية العاملة بها، والتأكد من وصولها إلى أعلى مستوى من الانضباط.

وشملت الجولة متابعة مراحل إعداد الوجبات، والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم، ومراجعة إجراءات التوريد، وكذلك مراجعة تواريخ إنتاج و وانتهاء صلاحية المواد الغذائية المحفوظة والمعدة للاستخدام.


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