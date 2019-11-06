جمعية يابانية تستاء من قرار نقل سباقات الماراثون والمشي في أولمبياد طوكيو

أعربت جمعية الاتحادات الرياضية اليابانية، عن استيائها من قرار اللجنة الأولمبية الدولية بنقل سباقات الماراثون والمشي التي تقام في إطار دورة الألعاب الأولمبية القادمة "طوكيو 2020" إلى مدينة سابورو.

وقالت الجمعية -في بيان- إن هذا يضر بالرياضيين الذين بدأوا بالفعل استعداداهم لخوض السباقات في طوكيو.

وقالت كازونوري اسابا مدير التطوير في الجمعة: "هذا القرار خاطئ، ومن المؤسف أنه تم اتخاذ القرار في هذه المرحلة المتأخرة من الاستعداد للدورة الأولمبية".

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت قرارها -خلال الشهر الماضي- لنقل السباقات المذكورة من طوكيو إلى مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمالي البلاد لتجنيب المتسابقين التعرض لدرجات الحرارة التي تصل لأعلى معدلاتها في العاصمة اليابانية أثناء إقامة الدورة الأولمبية.